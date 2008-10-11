Mahsun, 'gay club'ları geziyor

İlk kez bir huzurevi gördüğünde, bunu senaryolaştırma kararı alan ve ‘Beyaz Melek’filmiyle adından sıkça söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, yeni filminde eşcinsel karakterin doğru yansıtılması için gay club’ları geziyor.



Mahsun Kırmızıgül, "Güneşi Gördüm" adlı yeni filminde çıtayı daha da yükseltmek istiyor.



"Beyaz Melek" ile çok iyi bir gişe başarısı yakalayan Mahsun Kırmızıgül, "Güneşi Gördüm" adlı yeni filminde çıtayı daha da yükseltmek istiyor.



Bu filmin de önceki kadar gerçekçi olması için elinden geleni yapan Kırmızıgül, dizideki eşcinsel karakterinin doğru yansıtılması konusunda hayli titiz davranıyor. Sanatçının bu nedenle birkaç gündür Beyoğlu civarındaki gay club'ları dolaştığı da gelen haberler arasında...

