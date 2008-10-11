T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mahsun, 'gay club'ları geziyor

Mahsun Kırmızıgül, yeni filminin başarılı olabilmesi için gay club’ları geziyor

11 Ekim 2008 03:00

İlk kez bir huzurevi gördüğünde, bunu senaryolaştırma kararı alan ve ‘Beyaz Melek’filmiyle adından sıkça söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, yeni filminde eşcinsel karakterin doğru yansıtılması için gay club’ları geziyor.

Mahsun Kırmızıgül, "Güneşi Gördüm" adlı yeni filminde çıtayı daha da yükseltmek istiyor.

"Beyaz Melek" ile çok iyi bir gişe başarısı yakalayan Mahsun Kırmızıgül, "Güneşi Gördüm" adlı yeni filminde çıtayı daha da yükseltmek istiyor.

Bu filmin de önceki kadar gerçekçi olması için elinden geleni yapan Kırmızıgül, dizideki eşcinsel karakterinin doğru yansıtılması konusunda hayli titiz davranıyor. Sanatçının bu nedenle birkaç gündür Beyoğlu civarındaki gay club'ları dolaştığı da gelen haberler arasında...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24