Mahsun filminde benim hayatımı çekmiş

15 Nisan’da Avrupalı seyirciyle de buluşacak olan “Güneşi Gördüm”ün geçtiğimiz haftasonu çok özel bir seyircisi vardı.



Mahsun Kırmızgül’ün annesi Faike Bazencir, “Güneşi Gördüm”ü gözyaşları içinde izledi. Hayatında ikinci kez sinemaya giden anne Bazencir, “Mahsun’la ne kadar gurur duysam az” dedi. Filmde kendi hayat hikâyesini gördüğünü belirten Bazencir şöyle konuştu:“Filmde oğlum benim hayatıma yer vermiş ki, o beni çok etkiledi. Havar karakteri benim yaşadıklarımı yaşamış. Beni de dayımın oğlu ile 13 yaşında evlendirdiler. Onu 24 yaşımda kaybettim. Tek başıma kiremithanelerde çalışarak dört tane yetim büyüttüm”

