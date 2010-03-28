Mahruki Everest yolculuğuna çıktı

T24- Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, 15 yıl aradan sonra ikinci kez Everest'e tırmanmak üzere 16 kişilik bir ekiple yola çıktı.

Gulf Air ile Bahreyn üzerinden Nepal'e geçecek olan Mahruki, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Everest'e Güney rotasından çıkacaklarını belirterek, bu rotaya ulaşmak için 10-12 günlük bir yolculuk yapmak gerektiğini söyledi.

Bu yürüyüşün uzun zamandır hayalinde olduğunu ifade eden Mahruki, ana kampa geldikten sonra eşi Mine Mahruki'nin de bulunduğu ekibin geri döneceğini ve 8 bin 850 metrelik tırmanışa Yılmaz Sevgül ile devam edeceklerini anlattı. Mahruki, tırmanışın yaklaşık 2 ay süreceğini Haziran ayı başlarında dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Şartların uygun olması halinde oksijensiz tırmanış gerçekleştirmek istediklerini belirten Mahruki, Güney rotasının Everest'in en kolay rotası olduğunu ancak yine de bu dağa tırmanmanın her zaman riskleri bulunduğunu vurguladı.