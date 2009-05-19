Mahremiyeti çizen öğretmene ödül

Balıkesirli resim öğretmeni, Kanada'da düzenlenen 'mahremiyeti korumak' konulu uluslararası karikatür yarışmasında ikinci oldu



Kanada Dünya Basın Özgürlüğü Komitesi'nce düzenlenen 9'uncu Uluslararası Editoryal Karikatür Yarışması sonuçlandı. ‘Mahremiyeti korumak’ konulu yarışmada Kübalı sanatçı Hernandez Guerrero Ares birinci olurken, Türkiye’yi temsil eden Balıkesirli karikatürist Önder Önerbay ikincilik ödülüne değer bulundu. Yarışmada İran’dan Mahmut Nazari de üçüncülüğe layık görüldü.



Balıkesir’de Mehmet Zeber, Mehmet Ağaoğlu gibi başarılı karikatüristlerin birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ödüller aldığını belirten Önder Önerbay, “Ben de böyle bir yarışmada ülkemi temsil ettiğim, Balıkesir’e ödül kazandırdığım için çok mutluyum” dedi.



Önceki ödülleri



Kadriye Kemal Gürel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki Önder Önerbay, daha önce de birçok ulusal, uluslararası resim ve karikatür yarışmalarına katılıp, çeşitli ödüller kazandı.



Önerbay, geçen mart ayında Çin’de düzenlenen, 43 ülkeden 946 sanatçının 2 bin 699 karikatürünün görücüye çıktığı serbest konulu 7'nci Uluslararası LM Googlm Karikatür Yarışması’nda ‘Bronze Prize’ ödülü aldı.



İzmir Buca Belediyesi’nin ‘Kent ve teknoloji’ konulu karikatür yarışmasında da jüri özel ödülüne değer görülen Önerbay, ‘Düşümdeki Kütüphane’ konulu Sinop Karikatür Yarışması’nda ise mansiyon kazandı.



