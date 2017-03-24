'Mahrem imamlar' iddianamesindeki itirafçı: Büyük Patron'un Akın Öztürk olduğunu tahmin ediyorum

'FETÖ’nün mahrem imamları'yla ilgili iddianamede yer alan şüpheli subaylarla ilgili itirafta bulunduğu belirtilen Ufuk Işık ifadesinde, YAŞ üyesiyken 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra tutuklanan Akın Öztürk hakkında iddialarda bulundu. Savcılığa verdiği ifadesi sebebiyle hakkında etkin pişmanlık hükümleri uyarınca takipsizlik kararı verilen Işık, "Bir toplantıda Kamil (K) Kemal Alkan kendisinin ilgilendiği bir subay hanımına Fethullah Gülen tarafından saat gönderildiğini, bu subay eşinin aynı saati Büyük Patron’un eşinde de gördüğünü söyledi. Bu sohbet üzerine Murat Kara 'Keşke bunları burada paylaşmasaydın deşifre ettin, iyi olmadı' şeklinde söylemde bulundu. Orada bulunan herkes bu söylem üzerine gülümsedi. Burada Büyük Patron olarak adı geçen kişinin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu.

Orgeneral Akın Öztürk’ün gözaltı videosu

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı içindeki 'FETÖ'nün mahrem yapılanması'na ilişkin 157 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Mahrem hizmetlerde birimin, 'FETÖ’nün askeri yapılanması olduğu belirtilen iddianamede, her kuvvetin başında bir ‘bölge temsilcisi’, altında ‘müdürler’, ‘müdür yardımcıları’, ‘öğretmenler’ olduğu kaydedildi.

Müdürlerin örgütsel faaliyetlerini son zamanlarda data hatlı telefon ve tabletler üzerinden yaptığı, cihazlarda basıldığında tüm hafızayı bir daha geri getirilemeyecek şekilde silen “panik buton” uygulamasının yüklü olduğu kaydedildi.

"İkiye ayırmışlar"

Örgütün Hava Kuvvetleri’nin Ankara Bölgesi Yapılanması’nı, Ankara 1. Bölge ve Ankara 2. Bölge olarak ikiye ayırdığı, 1. Bölge’de, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Lojistik Komutanlığı, 11. Üs Komutanlığı/Etimesgut Hava Hastanesi ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nın bulunduğu belirtildi.

Örgütün F-16 pilotlarının eğitildiği ve uçtuğu Akıncı’ya ayrı bir önem verdiği kaydedilen iddianamede, 2013-2016 arasında F-16 eğitimi için gelen kursiyerlerin ve pilot subayların neredeyse tamamının örgüt üyesi olduğu, darbe girişiminde pilotların çok küçük bölümünün yer almadığı anlatıldı.

Özel kalemindeydi

İddianamede, şüpheli Pilot Yarbay Bilgehan Bülbül’ün Ankara 11. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’nda görev yaparken, komutanlığın ‘müdürü’ olan ‘Enes’ kod adlı Ertuğrul Akkaya ile irtibatı bulunduğu, pilot eşi Yarbay Nail Bülbül’ün de ‘Kamil’ kod adlı Kemal Alkan’a bağlı faaliyet yürüttüğü iddia edildi. İki şüphelinin de ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapsi istendi. Orduda ilk kadın general adayı olan Yarbay Bilgehan Bülbül, özel kaleminde görev yaptığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarında 29 Ocak’ta yaptığı ziyarette yer almış, ardından gözaltına alınıp serbest kalmıştı.

TRT uzmanı, Akıncı Üssü’nde ‘öğretmen’

İddianamede, şüphelilerden firari Hakan Malkoç’un son olarak TRT’de uzman olduğu, KHK ile ihraç edildiği, bir dönem HSYK’da çalışan memurlardan sorumlu olduğu iddia edildi. İddianamede Malkoç’un, Akıncı Üssü’nün örgütsel anlamda, "müdür yardımcısı" Salih kod adlı Ufuk Işık’ın sorumluluğunda, "öğretmen" olarak faaliyet yürüttüğü, "Osman" kod adını kullandığı, TSK’ya sızmış örgüt üyeleri ile toplantılar yaparak talimatları ilettiği öne sürüldü. İddianamede, Akıncı Üssü’nün örgütsel anlamda müdürünün firari Murat Kara olduğu, "Selim" ve “Muhsin” kod isimlerini kullandığı belirtildi.

"O villayı kiralamıştı"

İddianamede, Hava Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz’ün Ankara’da darbe toplantılarını yaptığı tespit edilen villayı kiralayan firari şüpheli Serkan Aydın’ın, Kara’ya bağlı olarak müdür yardımcısı olarak faaliyet yürüttüğü, buradan “Bülent” kod adlı Nebil Ekiz’in yerine Ankara Hava Lojistik Komutanlığı’nda örgütsel anlamda en üst statü olan müdür pozisyonunda görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Aydın’ın, villayı kiralayan Empati danışmanlık şirketiyle de yönetici ve ortaklığı bulunduğu kaydedildi. İddianamede, 15 Temmuz’da TBMM’yi bombalayan F-16 pilotu Kurmay Binbaşı Hasan Hüsnü Balıkçı’nın da cezalandırılması istendi.

"Meyvesini alacaksınız"

İddianamede, 'FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen subaylarla ilgili itiraflarda bulunan Ufuk Işık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uyarınca takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Işık’ın ifadesinde, YAŞ üyesiyken 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Akın Öztürk’le ilgili şunları anlattığı kaydedildi:

"... Selim-Muhsin (K) Murat Kara’nın koordinesinde Müdür Yardımcılarının katılımı ile yapılan bir toplantıda Kamil (K) Kemal Alkan kendisinin ilgilendiği bir subay hanımına Gülen tarafından saat gönderildiğini, bu subay eşinin aynı saati Büyük Patron’un eşinde de gördüğünü söyledi, bu sohbet üzerine Murat Kara’nın ‘keşke bunları burada paylaşmasaydın deşifre ettin, iyi olmadı’ şeklinde söylemde bulundu, orada bulunan herkes bu söylem üzerine gülümsedi. Burada Büyük Patron olarak adı geçen kişinin Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk olduğunu tahmin ediyorum. Yine aynı toplantıda Kara, Öztürk ile ilgili olarak ‘Zamanında Akın Paşa yabancı bir pilot ile ilgilenmiş.

"Bu pilotun Türkiye’de görev yaptığı dönemde de Akın Paşa kendisine yakınlık göstermiş. Pilot çok başarılı olduğundan onu terfi ettirmemişler ve bulunduğu yerde görevine devam ettirmişler’ şeklinde söyleyerek, bizlerin ve subayların bu tür davranışlar sergilememizi ve bunun meyvesini mutlaka bu örnekte de söylediği gibi alabileceğimizden bahsetti.”

Üniversitedeki ‘kral dairesi'

Bursa’da 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında eski Vali Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Orhangazi Üniversitesi binasının üst katında ‘kral dairesi’ gibi döşenen ve örgütün ‘il imamı’ firari Cansun Sarıyıldız’ın toplantılarını yaptığı özel odaya yer verildi. Üniversite ile ilgisi bulunmayan Sarıyıldız’ın örgüt toplantılarını bu dairede yaptığı belirtildi.