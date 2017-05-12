T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Mahrem imam' soruşturmasında 1063 tutuklama

Gözaltına alınanlardan 253’ünün adli kontrol şartıyla ve 20’sinin de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

12 Mayıs 2017 18:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki ‘mahrem yapılanması’ iddiasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonlarda, ülke genelinde gözaltına alınan 1336 şüpheliden 1063’ü tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınanlardan 253’ünün adli kontrol şartıyla ve 20’sinin de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, İstanbul’da gözaltına alınan 219 zanlıdan 177’si tutuklanırken, 41’i adli kontrol şartıyla ve biri de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da gözaltına alınan 174 şüpheliden 154’ü tutuklandı, 20’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İzmir’de gözaltına alınan 77 kişiden 73’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Bursa’da ise gözaltına alınan 67 şüpheliden 54’ü tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geri kalan şüpheliler hakkında da diğer illerde işlem yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER

mahrem imamsoruşturmagözaltıtutuklama1063adli kontrol şartı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24