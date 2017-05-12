'Mahrem imam' soruşturmasında 1063 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'FETÖ’nün emniyet teşkilatındaki ‘mahrem yapılanması’ iddiasına yönelik Ankara merkezli 81 ilde düzenlenen operasyonlarda, ülke genelinde gözaltına alınan 1336 şüpheliden 1063’ü tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınanlardan 253’ünün adli kontrol şartıyla ve 20’sinin de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, İstanbul’da gözaltına alınan 219 zanlıdan 177’si tutuklanırken, 41’i adli kontrol şartıyla ve biri de savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ankara’da gözaltına alınan 174 şüpheliden 154’ü tutuklandı, 20’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İzmir’de gözaltına alınan 77 kişiden 73’ü tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Bursa’da ise gözaltına alınan 67 şüpheliden 54’ü tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geri kalan şüpheliler hakkında da diğer illerde işlem yapıldığı belirtildi.