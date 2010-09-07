-MAHMUTPAŞA VE MISIR ÇARŞISI YİNE GÖZDE İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbullular, bu yıl da alışveriş için Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'nı tercih ediyor. Bayram telaşındaki vatandaşlar, İstanbul'un en eski merkezlerinden biri olan Mahmutpaşa ve Mısır Çarşısı'nda bayram alışverişlerini gerçekleştiriyor. Mahmutpaşa'da, çocuk kıyafetlerinin yanında, büyükler için de farklı fiyatlarda bayramlık bulmak mümkün oluyor. Bu arada, esnaf, bayramın vazgeçilmezleri olan şeker ve çikolata satışlarından memnun olduklarını dile getirdi. Şekerin kilosunun 7, çikolataların ise 13 liradan satıldığı gözlendi.