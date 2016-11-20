Mahmutbey gişelerine serbest geçiş sistemi

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden Mahmutbey gişelerinde yoğunluğu azaltması beklenen serbest geçiş sisteminin test çalışmaları başladı

Mahmutbey gişelerinde elektronik serbest geçiş sistemini kullanarak geçişler test amaçlı başladı.

Sabah saatlerinden itibaren start alan Serbest geçiş sistemi Edirne istikametinden gelen araçların geçişini sağlıyor. 4 şeritli sistemi kullanan sürücüler daha sonra eski kapıları kullanarak trafiğe katılıyor. Söz konusu kapıların önümüzdeki günlerde kaldırılacağı, aksi istikametteki elektronik serbest geçiş sisteminin de test amaçlı geçişleri açılacağı belirtildi.

Sistemin trafiğe nasıl yansıyacağı, trafiğe ne oranda rahatlatacağı ise daha önce açıklandığı gibi pazartesi günü görülecek.