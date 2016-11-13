Mahmutbey gişelerdeki serbest geçiş sistemi 20 Kasım'da açılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mahmutbey gişelerinde 20 Kasım’da ’Serbest geçiş sistemine’ geçirilerek trafiğin yüzde 30 azalacağını söyledi.

Ahmet Arslan, Üsküdar’da yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Beraberindeki heyetle birlikte inşaat yetkilileri ve ilgililerden brifing alan Bakan Arslan, inşaatı gezdi. Brifingin ardından ziyaretiyle ilgili bilgi veren Arslan, "Bugün Çamlıca’da yapmakta olduğumuz kulenin inşaatını ziyaret ettik. Arkadaşlardan brifing aldık. Süreçleri değerlendirdik. Süreçleri hızlandırarak bitirmek adına ve günün sonunda sıkıntı yaşamamak adına neler yapmamız gerektiğini, iş programımızı gözden geçirdik. Hızlandırılmış şekilde inşallah bu işi devam ettireceğiz" dedi.

"Siluete de katkı koyacak yeni bir inşaattan bahsediyoruz"

Bakan Ahmet Arslan, konuşmasının devamında yapılan proje ile ilgili bilgi verdi: "Biz Çamlıca’daki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, çelik direklerin üzerinde olan vericileri bir yerde toplamak, İstanbul’un siluetine de katkı koyacak yeni bir inşaattan bahsediyoruz. Yaklaşık 220 metrelik betonarme olmak üzere 365 metrelik bir kulemiz olacak. Bu kulenin 160’ıncı metrelerinde iki tane seyir terası, 170’inci metrelerinde iki kat restoranlar olacak. Toplam 49 katlık bir inşaattan bahsediyoruz. Böylece biz İstanbul’un siluetine bir ilave katkı sağlamış olacağız. Hem de İstanbul’a gelen misafirlerin bu kuledeki seyir teraslarını kullanarak İstanbul’daki meknların her tarafını görebilmelerini sağlayacağız. Sadece bu mekna günde 10- 15 bin turist çekerek, yılda da 4 - 4,5 milyon turistle İstanbul’da hizmet vermek ve böylece bir katma değer oluşturmak istiyoruz. Ama asıl amacımız bu projede bütün televizyon ve radyo vericilerinin bir noktada toplandığı, bir noktada yayıp yapıldığı bir sisteme kavuşturmak."

Kulenin yüzde 25'i tamamlandı

Arslan, yaklaşık 3 ay önce de inşaatı ziyaret ettiğini belirterek, "Yüzde 11’lik bir ilerleme sağlanmıştı. Ancak bugün itibariyle yüze 25 inşaatta ilerleme sağlamış durumdayız. Bulunduğumuz noktadan aşağıya doğru 21 metrelik bir temeli var bu inşaatın. Bu 21 metrelik kısmı bitti. Hedefimiz önümüzdeki Haziran başında İstanbullulara burayı kazandırmış olmak" diye konuştu.

"Trafik yüzde 30 rahatlayacak"

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Arslan, Mahmutbey gişelerinde yaşanan trafik yoğunluğuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Herkesin malumu özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve onun bağlantısındaki otoyolu da açtıktan sonra kendi trafiğini de oluşturmuş oldu, Mahmutbey’de çok ciddi bir sıkışıklık var. İstanbullular, bu konuda çok muzdarip. Biz yaklaşık 1,5 ay önce İstanbullulara Kasım sonu, Aralık başına kadar Mahmutbey gişelerini serbest geçiş sistemine geçireceğimizi ve böylece trafiği yüzde 30 rahatlatmış olacağımızı söylemiştik. 20 Kasım’da yani 1 hafta sonra Mahmutbey gişelerini ’Serbest geçiş sistemine’ kavuşturarak gişeleri ortadan kaldırmış olacağız. Böylece gişelere gelen araçların hem yavaşlamasına engel olacağız hem de şerit değiştirmeleri ortadan kaldıracağız. İnşallah o trafikte yüzde 30 rahatlama sağlamış olacağız. Oradaki çalışma arkadaşlarımız da İstanbulluların bu sorunu çözmek adına gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar."Konuşmanın ardından inşaat alanını gözlemleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ziyaretini tamamlayarak oradan ayrıldı.