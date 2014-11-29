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Spor

Mahmut Uslu'ya 7 yıl hapis istemi

Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara ilişkin iddianamede Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya 7 yıl, yumruk atan taraftara 5 yıl hapis istendi

29 Kasım 2014 17:18

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu'ya, Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçında yumruklu saldırıda bulunduğu iddiasıyla Jerfi Tarık Fıratlı hakkında "basit yaralama" suçundan 5 yıla, aynı olayda Uslu hakkında da "hakaret" ve "tehdit" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Milliyet'in haberine; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki-şüpheli Uslu’nun, müsabakanın devre arasında ihtiyaç gidermek amacıyla tribünden ayrılacağı sırada Galatasaraylı taraftarların saldırmaya başladığını ifade ederek, polislerin saldırganları engellemek istedikleri esnada ismini sonradan öğrendiği Fıratlı’nın kendisine yumruk attığı iddiasıyla şikayette bulunduğu anlatıldı. 

İddianamede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un “ Spor alanlarında kasten yaralama veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur” hükmü gereğince Uslu’ya uzlaşma hususunun sorulmadığı kaydedildi.

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