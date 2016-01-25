Mahmut Uslu: Enes Kanter basketbolu öğrenmeden NBA'ye gitti, kalsaydı LeBron James olurdu

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Enes Kanter’in "Mahmut Uslu çok cazip tekliflerde bulundu. 'Yeni yapılacak salona senin adını vereceğiz' dedi" sözleri üzerine yaptığı açıklamada “Çocuğu kandırdılar ve basketbolu öğrenmeden Amerika’ya götürdüler. Olayda sadece menajerler değil, başka şeyler de varmış. Bunu da şimdi herkes görüyor. Amerika’da iki yıl basketbol oynayamadı. Fenerbahçe’de kalsa LeBron James olurdu” dedi.

Basket dergisi'nin haberine göre Uslu, Kanter’in Amerika’ya gitmek istediği günlerde Fenerbahçe’de kalması için yaptığı konuşmayı şu şekilde aktardı:

“Senin gibi oyuncu 100 yılda bir gelir. Hidayet’i, Mehmet Okur’u geçebilecek yeteneğin var. Çalışırsan çok büyük oyuncu olabilirsin. Burada kal, basketbolu burada bırak. Sen basketbolu bıraktıktan sonra salona ismini verirler. 16 yaşındasın ama sana 4 yıl için 400.000-800.000-1.600.000-3.200.000 TL öneriyorum.”

Enes Kanter bugün (25 Ocak 2016) yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Yönetici Mahmut Uslu beni Şükrü Saraçoğlu Stadı’na çağırdı. Çok cazip tekliflerde bulundu. Yeni yapılacak salona senin adını vereceğiz dedi. F.Bahçe’den yine arayıp 'Eğer gidersen Aziz Yıldırım altyapıyı kapatacak' dediler. Ama ben kararlıydım. Gitmek istiyordum ama birçok engelle karşılaştım. ABD’ye gideceğimiz zaman menajerim tanınmayacak şekilde gizlenerek geldi. O sırada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Aziz Yıldırım’ın korkusundan, 'Türkiye’ye geri dön' dedi. Ben Amerika’da oynamaya kararlıydım. Ama hukuki süreç aleyhime sonuçlandı. Hiçbir zaman lise ve üniversite (NCAA) liglerinde oynayamayacağım kararı verildi. Uzun süre oynayamadım. Her yerde ismim çıkmıştı. Tabii ki ortada çok belirsizlik vardı. Çok zor bir dönemdi. Ama yolumdan dönmedim. Sonra NBA’in draft dönemi başladı. Utah Jazz beni seçti. Oysa ben gitmek istemedim. Draftta 3. sıradan seçilmem herkesin dikkatini çekti. Utah’ın beni seçtiği yıl (2011) NBA’de lokavt oldu."