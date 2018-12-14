Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'e küstü: Afrin'e beni çağırmadılar, sonra 'yusuf yusuf' dediler!

Daha önce ‘Bileydim’ türküsü yüzünden küsen İbrahim Tatlıses ile Mahmut Tuncer, arasında bu sefer de 'Afrin' krizi çıktı. Tuncer “Tatlıses ile küstüğünü ve bir daha barışmayacağını” ifade etti.

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan Tuncer, “Kalp kırıldığında bir daha yapılacak bir şey yok. İnsanlar ağzından çıkacak kelimelerin nereye gideceğine dikkat etmeli. İnsanlar ağızdan çıkanlara ve silahtan çıkan kurşuna dikkat etmeli. Afrin meselesinde kırılmıştım. Bizi davet etmemişlerdi, ben de o gün bir programa gittim. Programda bana 'Seni davet ettiler mi?' dediler, ben de 'Etmediler' dedim. Tatlıses, 'Evlatlarımız için her yere seve seve gideriz' demiş. Sonra Tatlıses çıkıp 'Biz herkesi davet ettik' demiş. Erkek adam erkek adama söyler, sonra gelmeyenler için 'Yusuf yusuf ettiler' dedi. Ben de sonra tek başıma Afrin'e gittim. Benim 'Davet etmediler' açıklamamdan sonra böyle dedi. O arasa ben açmam, ben arasam da o açmaz" ifadelerini kullandı.

Tuncer, 'Bileydim' türküsü nedeniyle küs olduğu Tatlıses'le 2006 yılında Osman Yağmurdereli'nin bir programında gözyaşları içinde barışmıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında bir grup sanatçı Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitmişti. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba sporcular ve gazeteciler de eşlik etmişti. İbrahim Tatlıses, ziyarete çağrılmadığı için sitem eden isimlere "Abicim herkese davetiye gönderildi. Yusuf yusuf'tan gelemedi kimse" diyerek bazı sanatçıların korktuğu için geziye katılmadığını ima etmişti.