Mahmut Tanal, Meclis kürsüsünde çorabını çıkardı

TBMM Genel Kurulunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Görüşmelerde, değişiklik önergesi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tasarıda, il ve ilçe müftülüklerine nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. Tanal, "Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin bir FETÖ projesi" olduğuna dair dün yaptığı konuşmanın arkasında olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün geçmişte toplantılarının Abant'ta yapıldığını, bu toplantılara katılanların birçoğunun şu an tutuklu olduğunu belirten Tanal, "Bu Abant toplantılarına katılanlar içinde Burhan Kuzu vardı, Bülent Arınç, Mustafa Armağan, Hayrettin Kahraman, Kezban Hatemi vardı" dedi. Abant toplantılarının ikincisinin yapıldığı 1998 tarihinde 300 sayfalık bir toplantı raporunun hazırlandığını öne süren Tanal, söz konusu raporda, "müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi" konusunun da yer aldığını savundu.

“Abant toplantılarına katilanlar AK Parti oturuyor”

Tanal, o dönemde Abant toplantılarına katılanların bugün AK Parti sıralarında oturduğunu, AK Parti'nin kurucuları olduğunu söyleyerek, "Ben bunun FETÖ projesi olduğunu dediğimde haksız hukuksuz şekilde bana saldırdınız. Hiçbir CHP milletvekili delil olmaksızın burada konuşmaz. Bu tasarıya 'Evet' diyenler FETÖ'yü destekleyenlerdir" dedi.

Kırılan ayağını gösterdi

Tanal, kürsüde, ayakkabısını ve çorabını çıkararak, Ergenekon davasını izlemeye gittiği dönemde barikatlardan atlarken ayağını kırdığını hatırlattı ve o dönem kendisinin Ergenekoncu olarak itham edildiğini söyledi.

Tanal, sözlerini, "Biz her türlü haksızlık, hukuksuzluğa karşıyız" ifadeleriyle sonlandırdı.

“Siz adamın gazetesine gidiyor ağlıyorsunuz”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tanal'ın dünkü söylemlerinin devamı olarak yeni delillerle ortaya çıktığını iddia ettiğini söyledi.

Elitaş, Tanal'ın söz konusu iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"1998 yılında uzun yıllardır seri halde devam eden Abant toplantıları vardı. O toplantılara her kesimden insan katılır ve fikirlerini beyan ederdi. Bildiğim kadarıyla orada konuşulan ve sonrasında ileri sürülen fikirler kitap halinde yayınlanırdı.

FETÖ, rahmetli Ecevit de dahil olmak üzere din kisvesi altında milletin hassas noktasından yakalayarak Türkiye'yi kuşatmaya çalışmış. Dün Mehmet Muş size çok önemli bir şey söyledi: 'FETÖ'nün bu organları, gazeteleri kapatılırken niye gözyaşı döktünüz?' dedi. 1998 ve önceki dönemler ile 2010 yıllarında biz FETÖ'yü din adamı olarak biliyorduk ama bu ihanet mensubuymuş. Onun farkında değildik. Fakat siz, 15 Temmuz'dan çok yakın bir zaman önce, adamın gazeteleri kapatıldığı anda gittiniz kapısında ağladınız. Dilin kemiği yok, söylenen sözlere dikkat etmek lazım. Terörist başı olduğu devlet tarafından ilan edilmiş, paralel devlet yapılanması olduğunun altı çizilmiş, MGK'da alınmış bir karardan sonra siz adamın gazetesine gidiyor ağlıyorsunuz. Bu nedir? Asıl çelişki burada."