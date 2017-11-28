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Spor

Mahmut Özgener'in oğlu Milli Takım seçmelerinde

İZMİR, (DHA) TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mahmut Özgener'in Altay'da forma giyen oğlu Cem Özgener, U14 Milli Takımı İzmir Bölge Karması'na seçildi

28 Kasım 2017 16:12

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu\'nun eski başkanlarından Mahmut Özgener\'in Altay\'da forma giyen oğlu Cem Özgener, U14 Milli Takımı İzmir Bölge Karması\'na seçildi.
Altay U14 takımında kaptanlık görevini üstlenen Cem\'le birlikte yine siyah-beyazlı ekipten forvet Nurettin Küçükdeniz de ay-yıldız heyecanı yaşıyor. Tolunay Kafkas sorumluluğundaki Genç Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2004 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı oyuncu seçmeleri, Antalya Manavgat\'ta başladı.
Seçmelere İstanbul\'dan 4, Ankara ve İzmir\'den 2, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya ve Van\'dan 1\'er olmak üzere 20 bölge karması katılıyor. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği organizasyon, 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. U14 seçmeleri sonrası, Genç Milli Takımların en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı\'na ve kulüplere seçme havuzu oluşturulacak.

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