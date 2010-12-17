-''MAHMUT HOCA'' YOĞUN BAKIMDA İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Türk sinemasının gönüllere taht kuran isimlerinden, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden ''Hababam Sınıfı''nın ''Mahmut Hoca''sı Münir Özkul'un, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Medical Park Bahçelievler Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Münir Özkul, dün sabah saat 09.30 civarında yoğun solunum yetmezliği nedeni ile ambulansla hastaneye getirildi. Sanatçının tedavisi halen yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi ve Yoğun Bakım Koordinatörü Dr. Kadir Doğruer, sanatçının durumunun stabil hale getirildiğini ancak yoğun bakımdan çıkmak için henüz hazır olmadığını bildirdi.