Mahmut Hoca taburcu oldu

T24 - Usta oyuncu Münir Özkul taburcu oldu. Solunum yetmezliği şikayetiyle 18 Aralık 2011 tarihinde Medical Park Bahçelievler Hastanesi’ne kaldırılan Sanatçı Münir Özkul, sağlık durumunun iyiye gitmesi sonucunda taburcu edildi.



Medical Park Bahçelievler Hastanesi Yoğun Bakımlar Koordinatörü Uzm. Dr. Kadir Doğruer, “Münir Bey yaklaşık 1,5 ay boyunca hastanemizde yoğun bakım tedavisi gördü. Genel sağlık durumunun olumlu ilerlemesi nedeniyle kendisini taburcu ettik. Sanatçının bakımı evde sürdürülecek ve kontroller için hastanemize gelmeye devam edecek” dedi.



87 yaşındaki sanatçı, uzun yıllardır KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastalığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu. Geçirdiği bir atak sonucu da Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi görmüştü

