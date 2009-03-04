Mahmut Alınak’a ağaç dikme cezası

Eski milletvekili Mahmut Alınak'a Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 500 adet fidanı dikme cezası verildi.



Kars 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, dava iddianamesi okunduktan sonra sanık Mahmut Alınak'ın ifadesi alındı.



Alınak, savunmasında, Başbakan Erdoğan'a eleştiri yönelttiğini, hakaret kastı olmadığını, eleştirilerin sert sözlerden ibaret olduğunu savundu. Suçlamaları kabul etmeyen Alınak, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, Alınak'ın Başbakan Erdoğan'a hakaret eyleminin şüpheye yer verilmeyecek ölçüde gerçekleştiğinin tespit edildiğine, 5237 sayılı kanunun 125. madde gereği 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



Sanığın işlediği suç tarihinden sonraki davranışları, duruşmadaki hal ve tavırlarını dikkate alan ve hapis cezasını 11 ay 20 güne düşüren mahkeme heyeti, mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını ve Alınak'a 500 adet fidanı dikme cezasını uygun buldu.



Mahkeme karına göre, Alınak, ilgili kurumun belirleyeceği alana 500 adet fidanı dikecek ve 4 ay süreyle bu fidanların bakım ve gözetimini yapacak.



Öte yandan, Mahmut Alınak, karara itiraz ettiğini söyledi.

