Mahmut Alınak tahliye edildi

Eski Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Mahmut Alınak tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Mahmut Alınak’ın oğlu Avukat Bişar Abdi Alınak, babasının tahliyesi ile ilgili olarak, “O şimdi alacaklı, devlet ise borçludur. Bu alacak asla ödenemez. Çünkü özgürlüğün her saniyesi paha biçilmez bir değerdedir” dedi.

İşkenceye karşı kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek 14 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Alınak, Kars Açık Cezaevi’nden denetimli serbestlikle bırakılmış daha sonra uygulanan tedbirleri reddettiği gerekçesiyle tekrar 16 Eylül’de cezaevine konulmuştu.

Alınak’ın cezası mahsup edilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

9 kez cezaevine giren Alınak, en son 2011 yılının Aralık ayında KCK operasyonları kapsamında tutuklanmış, 18 Temmuz 2012’de tahliye edilmişti.

‘Babam cezaevinden çıktı’

Mahmut Alınak’ın oğlu Avukat Bişar Abdi Alınak da babasının tahliyesi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Alınak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Babam Mahmut Alınak, Kandıra F tipi Cezaevinde tutuklu kaldığı süre, düşünceleri nedeniyle şimdi hapis yattığı cezasından mahsup edilerek serbest bırakıldı.

Babam işkenceye karşı söylediği sözler yüzünden 14 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmış, geçen Eylül ayında girdiği Kars açık cezaevinden Serbest Denetimli Yasası'na göre serbest bırakılmıştı. Ancak denetimli serbestliğin insan onuruna aykırı olduğunu belirterek uygulanan tedbirleri kabul etmemiş, bunun üzerine Susuz kapalı cezaevine kapatılmıştı.

Babam bu sivil itaatsizlik eylemi ile gönüllü olarak cezaevine girmiş ilk mahpustu.

Babam düşünceleri nedeniyle kendisine verilen hapis cezasının bedelini özgürlüğüyle ödeyerek serbest kaldı. O şimdi alacaklı, devlet ise borçludur. Bu alacak asla ödenemez. Çünkü özgürlüğün her saniyesi paha biçilmez bir değerdedir.

Babam dışarıda olduğu gibi cezaevinde de özgürdü. Bedeni demir parmaklıkların ardında, ama ruhu ve o sakınmadığı aykırı düşünceleri ile hep aramızdaydı.

İlgisini esirgemeyen tüm dostlarımıza aile olarak şükranlarımızı sunuyoruz.”

Mahmut Alınak kimdir?

Kars, 1952 doğumlu Mahmut Alınak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Hayatını avukatlık mesleği ile kazanan Alınak 1987 Genel Seçimlerde Sosyal Demokrat Halkçı Partisi’nden (SHP) Kars milletvekili oldu.

1991’de de HEP-SHP ittifaklığında Şırnak milletvekili oldu. Daha sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) Kars İl Başkanlığı görevini yürüttü.

“HEP, DEP ve Devlet”, “HEP, DEP ve Devlet Parlamentodan 9. Koğuşa”, “Şiro’nun Ateşi”, “Nazo”, “Ateşte Yıkanmak”, “Tarihin Çarmıhında “Güneş Ülkesi” gibi kitapları bulunuyor.