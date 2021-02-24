Mahmut Alınak'a yasaklanan kitabından 1 yıl 6 ay hapis cezası

Eski milletvekili, avukat ve yazar Mahmut Alınak’a, yasaklanarak toplatılan “Mehmet Tunç ve Bêkes” adlı kitabı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahmut Alınak hakkında, “Mehmet Tunç ve Bêkes” isimli kitabında kullandığı kimi ifadeler gerekçe gösterilerek ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Alınak’a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Alınak’ın oğlu avukat Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verilen cezaya tepki gösterdi.

Avukat Alınak, “Cizre vahşetini yazan babam hakkında 22. Ağır Ceza Mahkemesi 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mehmet Tunç ve Bekes kitabı müsadere edildi. Cezalarla vahşeti örtmek istiyorlar. Hukuk katliamı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mahmut Alınak da kararla ilgili "hapishane benim için düğün bayramdır. Beni acıtan ve kahreden şey bu hak bilmez zora yönetimlerin idaresinde yaşamaktır" yorumunu yaptı.

Kitap yasaklanarak toplatılmıştı

Mahmut Alınak’ın “Mehmet Tunç ve Bêkes” adlı kitabı Aralık 2019’da yasaklanmıştı.

2017’de CHA Yayınevi’nden çıkan kitap, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç ve kardeşi Orhan Tunç’un yaşam öyküsü ile o dönemde yaşananları anlatıyordu.