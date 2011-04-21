Mahmut Aktaş için 2. hatıra ormanı

T24 - Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 43 yaşında hayata veda eden eski Hesap Uzmanı Mahmut Aktaş için İzmir'den sonra ikinci hatıra ormanı Ankara'da kuruluyor.





Mahmut Aktaş'ın Maliye Hesap Uzmanları Kurulu'ndan dönem arkadaşları tarafından yapılacak ikinci hatıra ormanı ağaçlandırması için Ankara Çevre Yolu'nda Gölbaşı mevkiindeki Karşıyaka Mahallesi seçildi. Aktaş'ın ailesi, meslektaşları ve arkadaşlarının katılacağı bir törenle yapılacak hatıra ormanı ağaçlandırması 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak. Tören alanına gidecekler saat 13:30'da Haymana Yolu'ndaki Nesibe Aydın Okulları'nın önünde buluşacak.

Mülkiye'yi bitirdikten sonra Maliye Hesap Uzmanları Kurulu'na katılan Mahmut Aktaş 1967 yılında Kayseri'nin Bünyan ilçesinde doğdu. 1983'te Mersin Ticaret Lisesi'ni, 1988'de de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat bölümünü bitirdi. 1990 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Yardımcılığı'na, ardından yeterlik sınavında da başarı göstererek 29.07.1993'te Hesap Uzmanlığı'na atandı. 1999 Mart ayında kuruldan ayrılan Mahmut Aktaş kendi kurduğu AYK YMM şirketinde yeminli mali müşavirlik yapmaktaydı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Aktaş İngilizce biliyordu. 30 Ocak 2010 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mahmut Aktaş için ilk hatıra ormanı ağaçlandırması İzmir'de yapıldı.





