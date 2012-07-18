Mahmure 14'ünde kocaya verildi, 2 çocuk doğurdu, 19'unda öldürüldü!

Balat Mahallesi'nde oturan 31 yaşındaki Zülfikar Bakır, 2 aylık hamile olan 19 yaşında ki eşi Mahmure Karakule’yi 47 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Nikahsız yaşadığı eşini çocuklarının önünde öldüren Zülfikar Bakır’ın karısını bıçaklamadan önce de sopayla dövdüğü iddia edildi.

Bakır, suç aleti bıçakla birlikte yanına biri 1,5 diğer 5 yaşında olan 2 çocuğunu da alarak Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Herhangi bir ihtimale karşı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardında kadının cesedi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadının cesedi çıkartılılırken bir komşu kadın, "14 yaşından beri çile çekiyor, işkence görüyor. Belki mezarında rahat eder" dedi.



Komşularının iddiasına göre gündüz başlayan şiddet gün boyu sürdü. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Gündüz aile kavgası yüzünden buraya polis geldi. Bizim defalarca telefon etmemize rağmen polis eve girip şahsı gözaltına almadı" dedi.