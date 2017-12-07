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Mahmur kampında patlama: Ölü ve yaralılar var 

ERBİL(Kuyez Irak), (DHA)- KUZEY Irak'taki Mahmur Kampı'nda bu akşam henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi

07 Aralık 2017 00:21

ERBİL(Kuyez Irak), (DHA)- KUZEY Irak\'taki Mahmur Kampı\'nda bu akşam henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralanının olduğu belirtildi. 
Şırnak ve Hakkari\'de 1990\'lı yıllarda güvenlik güçlerinin operasyonlarını bahane ederek Irak\'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 13 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı\'nda saat 20.00 sıralarında büyük bir patlama medana geldi. Terör örgütü PKK\'nın da üs olarak kullandığı kamptaki patlamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Rudav Televizyonu\'na konuşan Mahmur Kaymakamı Rizgar Mistafa, \"Mahmur Kampı\'nda Türkiye\'den gelenlerin kaldığı bölgede patlama oldu. Kamp yönetiminden bize ulaşan bilgilere göre, patlamada çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda da yaralı var\" dedi. 
Kaymakam Mistafa, patlamanın neden meydana geldiği konusunda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını belirterek araştırmaların devam ettiğini ifade etti.
BOMBALI ARAÇLA İNTİHAR SALDIRISI İDDİASI
Öte yandan, patlamanın bomba yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısı olabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddia yetkililer tarafından doğrulanmadı. 

 

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