-MAHMUD ABBAS LONDRA'DA LONDRA (A.A) - 08.03.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Eylül ayında Filistin devletini kuracağımızı söz verdik" diyerek, bu konuda uluslararası ortakların ve İsrail'in hazır olmasını umduklarını söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'ya ziyarette bulunan Abbas, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında Abbas, İngiltere'nin Filistinli diplomatik temsilcilerin statüsünü delegasyondan misyon düzeyine çıkarmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve "Londra'da bir büyükelçiliğimiz olduğu zamanların da gelmesini istiyoruz" dedi. Ortadoğu bölgesindeki barış ve istikrarın önemini vurgulayan Abbas, "eylül ayında Filistin devletini kuracağımıza söz verdik. Uluslararası ortakların ve İsrail'in bunun için hazır olmasını umuyoruz. ABD Başkanı Barack Obama'nın da sözünde durmasını umuyoruz ve BM üyesi olan bir Filistin devleti istiyoruz. Müzakereler yoluyla barış istiyoruz" diye konuştu. İngiliz Bakan Hague ise Filistinli temsilcilerin statüsünün yükseltilmesiyle ilgili, "ilişkilerimizdeki bu olumlu adımdan dolayı memnunuz" dedi. Ortadoğu barış sürecine verdikleri desteği vurgulayarak, İngiltere'nin bağımsız bir Filistin devletinin oluşturulması için desteğini sürdüreceğini söyleyen Hague, "Ancak bu konuda üzerinde anlaşılmış bir sonuca varılmasını umuyoruz. Tüm tarafları 2011 yılında bir atılım yapmak için teşvik edeceğiz" diye konuştu. Hague, bölgede barışın sağlanması için çabaların iki katına çıkartılması ve Gazze'ye yönelik izolasyonların sona erdirilmesi gerektiğini de söyledi. Basın toplantısında, İngiliz Bakan Hague ve Mahmud Abbas'a Libya'ya olası bir uçuş yasağı getirilmesi konusu soruldu. Hague, bu kararın yasal bir temelde ve güçlü bir uluslararası destekle alınmasının önemini vurgularken, Abbas Arap Liginden konuya ilişkin çıkacak kararın önemine dikkati çekti. William Hague, Libya lideri Muammer Kaddafi üzerindeki uluslararası baskının gerekirse daha da artılacağını ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Londra'da ayrıca İngiltere Başbakanı David Cameron'la görüşecek.