Mahmekeme aileyi kusurlu buldu



T24 - Malatya'da su kanalında boğulan Sedef Kömürgöz davasında mahkeme, aileyi kusurlu buldu. Mahkeme, "Ailenin istediği tazminatı ödersek herkes çocuğunu öldürür" diyen belediyeyi akladı.





Evlerinin önündeki açık su kanalında 4 yıl önce boğulan 5 yaşındaki Sedef Kömürgöz'ün davasında mahkeme su kanalının çevresine gerekli önlem almayan belediyeyi suçsuz buldu.



Ailenin ölen kızları için istediği 800 bin liralık tazminatı çok bulan belediyenin avukatları "800 bin lira fahiş bir rakam buna karar verilirse birçok vatandaş sırf tazminatı almak için çocuklarını ölüme itebilir" diyerek savunma yapmıştı.



5 yaşındaki çocuğun ailesinin sorumluluğunda olduğunu belirten mahkeme davacıları kusurlu buldu ve tazminatta indirime gidildi. Devlet Su İşleri'nin 70 bin lira ödemesine hükmedildi.

Çocuğun anne ve babası, kararı temyize götürecek.



