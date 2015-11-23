Mahkûmun midesinden 8 kalem pil çıktı!

Gaziantep'te, işlediği bir suç nedeniyle hükümlü olarak cezaevinde kalan ve rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan mahkumun midesinden 8 kalem pil çıktı.

Gaziantep Kapalı Cezaevi'nde kalan mahkum D.K., geçen hafta içerisinde koğuşunda rahatsızlanınca Dr. Ersin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste muayenesi yapıldıktan sonra çekilen röntgende D.K.'nin midesinde 8 kalem pil olduğu saptanınca Endoskopi Servisi'ne sevk edildi.

Gastroenteroloji uzmanı doktor Ahmet Yağbasan başkanlığındaki ekip, yaptığı çalışma ile D.K.'nin midesindeki pillerin birisini çıkardı. Uzmanlar, mahkumun midesindeki diğer 7 pilin müdahale yapılarak çıkarılmasının dokulara zarar vereceğini belirleyince takip altında doğal yollardan çıkarılması kararını verdi. Bunun üzerine servise yatırılan D.K., 2 gün sonra midesindeki pilleri doğal yollarla vücudundan çıkardı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hasan Kırmızıtaş ve Metin Faruk Tamer'in haberine göre, tedavisinin ardından taburcu edilen mahkum yeniden cezaevine gönderilirken, doktor Ahmet Yağbasan karşılaştığı manzaranın kendilerini şaşırttığını söyledi. İğne, boncuk ve bozuk para yutan hastalarla sıkça karşılaştıklarını ancak ilk kez midesinde 8 kalem pil olan bir vaka gördüklerini anlatan Ahmet Yağbasan, şöyle dedi:

"Vaka bize cezaevinden karın ağrısı şikayetiyle getirildi. Acil serviste çekilen röntgende midesinde kalem pillerin olduğunu belirledik. Bunun üzerine hastayı endoskopi ünitesine aldık. Midede 8 pil olduğunu gördük ve bunları özel aletlerle çıkarmayı denedik. Yaptığımız müdahale ile birini çıkardık ama diğerlerinin pozisyonu uygun olmadığı için çıkaramadık. Pillerin içindeki kimyasal maddelerden dolayı doku hasarına yol açabileceğine kanaat getirerek, hastanın diğer 7 pili takip altında doğal yollardan çıkarmasını kararlaştırdık. Serviste yatan hastamız 2 gün sonra pilleri doğal yollardan çıkarmış oldu."

Doktor Ahmet Yağbasan, mahkumun davranışının intihar amaçlı olabileceğini düşündüklerini söylerken, pilin yutulmasının ardından 24 saat içerisinde acil servise getirilmemesi halinde hayati risk yaşayabileceğini de belirtti.