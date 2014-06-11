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Yaşam

Mahkûmu kaçırmak için hastanede saldırı

Cezaevi aracındaki mahkûmu kaçırmak isteyen otomobildeki 4 saldırgan ile askerler arasında çatışma çıktı

11 Haziran 2014 15:32

İstanbul'un Kartal ilçesinde hastaneye getirilen mahkûmu kaçırmak için dört kişi jandarmaya saldırdı.    

İstanbul Kartal'da hastaneye mahkum getiren cezaevi aracının önü, hastane çıkışında saat 10.30 sıralarında bir otomobil tarafından kesildi.

Cezaevi aracındaki mahkûmu kaçırmak isteyen otomobildeki 4 saldırgan ile askerler arasında çatışma çıktı. Mahkumu alamayan saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı.

Göz bölümüne getirilen Erol A. da bu sırada kaçma girişiminde bulundu. Araç komutanının mahkûmun üzerine atlayarak kaçmasını engellediği bildirildi.

Görgü tanığı bir vatandaş, "3-4 el ateş edildi bu tarafa baktığımda iki üç kişi araca binerek kaçtı. Mahkûmu kaçırmaya çalıştılar" dedi.

Çatışma sırasında şüphelilerin sıktığı bir kurşun cezaevi aracına isabet etti. Olay sırasında hastane bahçesindeki vatandaşlar büyük bir korku yaşadı.

Kaçırılmak istenen mahkûm başka bir cezaevi aracıyla yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden cezaevine götürüldü. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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