T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkumların yaptığı ürünler bu mağazada satılacak

Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı

28 Aralık 2017 18:17

Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı. Mağada ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışı yapılacak. 
Samsun Adalet Sarayı Şehit Murat Uzun Yerleşkesi\'nde kurulan Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı Mağazası düzenlenen törenle açıldı.Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Mağazanın kurdalesi açılarak hizmete sokuldu. ardından katılımcılar mağazayı gezerek ürünleri inceledi.  Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, mağazada mahkumların ürettiği 181 çeşit ürünün satışının yapılacağını belirterek, şöyle dedi:
\"Ceza infaz kurumlarında barındırılan tutuklu ve hükümlerinin meslek sahibi olmayanların yeni sanat ve meslek sahibi olmalarının temin edilmesi ve bu eşlerin organize edilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca mahkumlar tahliye olduktan sonra da ceza infaz kurumlarında edindikleri meslekleri devam ettirebilmekteler. Türkiye\'nin çeşitli illerinde üretilen ürünler Samsun\'daki bu mağazada da satışa sunulacaktır.\"

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERHakan AKGÜNSAMSUN DHA SAMSUN Adalet BakanlığıYurtları Kurumu Dire Başkanlığı Sataşı MağazasıMağadaAdalet SarayıUzun YerleşkesiAdalet BakanlığıTörene Samsun Valisi Osman Kaymak Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24