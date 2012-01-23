-Mahkumların dinlediği radyo da müzede ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Koleksiyoncu Muhammet Yüksel, koleksiyonunda bulunan ve Deniz Gezmiş ile o dönem Ulucanlar Cezaevi'nde mahkum olanların dinlediğini öne sürdüğü radyoyu, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne bağışladı. Kurulduğu günden kapatılına kadar, gazetecilerin, yazarların, politikacıların, aydınların yaşamlarına, hikayelerine, idamlarına, isyanlara ve isyanların bastırıldığı operasyonlara tanıklık eden Ulucanlar Cezaevi, kültür merkezi olduktan sonra da orada tutulan mahkumlara ait özel eşyalara ev sahipliği yapıyor. Duvarlarında çığlıkların, türkülerin yankılandığı Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Deniz Gezmiş'in cebinden çıkan sigarası, kibriti, madeni paraları, ders notları gibi kişisel eşyalarının yanına şimdi de dinlediği öne sürülen radyo da eklendi. Koleksiyoner Muhammet Yüksel, 1949 yapımı radyoyu müzeye bağışladı. Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz Gezmiş'e ait eşyalara özel ilgisi olduğunu ifade etti. Bir cezaevi görevlisinde, Deniz Gezmiş'in Ulucanlar Cezaevi'ndeyken dinlediği bir radyonun olduğu bilgisini aldığında heyecanla gidip o gardiyanla görüştüğünü bildiren Yüksel, şunları söyledi: ''Şu an Sincan F Tipi Cezaevi'nde görevli olan gardiyan da bugün hayatta olmayan bir gardiyandan almış bu radyoyu. Vefat eden gardiyan kendisine mahkumların efkarlarını dağıtmak için zaman zaman bu radyodan türküler dinlettiklerini söylemiş. Gardiyanın bana verdiği bilgilere göre, Ulucanlar Cezaevi'nde mahkumlara gün içinde bir kaç saat müzik dinletiliyormuş. Gardiyan öyle söyleyince radyoyu satın aldım. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi yetkilileri benimle irtibata geçtiği zaman radyonun yerinin burası olduğunu düşündüm. Deniz Gezmiş'in anısına, idam edildiği yerde bu radyonun sergilenmesinin doğru olacağını düşündüm. Herkesin gelip burayı görmesi gerektiğine inanıyorum.'' Müzeye dönüştürüldüğü 16 Haziran 2011 tarihinden bu yana Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi'ni yaklaşık 52 bin kişi ziyaret etti. Müzede, pek çok mahkum gibi idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a ait özel eşyalar da sergileniyor.