-MAHKUMLARDAN KISA FİLM ANTALYA (A.A) - 12.10.2010 - Altın Portakal Film Festivali, bu yıl bir ilke daha imza atarak cezaevlerine uzandı. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde 12 mahkumun katılımıyla kısa film çekildi. ''Sinemanın Renkleri Cezaevlerinde'' başlıklı proje çerçevesinde, sinemanın büyülü renkleri ve dünyası Antalya E ve L tipi kapalı cezaevlerine taşındı. Proje kapsamında ''Sinemada LE Tipi Cümleler'' adlı kısa film çekildi. Sessiz sinema oyunu aracılığıyla mahkumların dışarıya bir mesaj vermesi üzerine kurgulanmış bir belgesel, 12 mahkumun katılımıyla çekildi. Selda Çiçek'in yönetiminde 10 gün boyunca sürdürülen çekimleri Emrah Dönmez ve Seçkin Savaş üstlendi. Sonuçta 50 saatlik video kaydından, yaklaşık 40 dakikalık bir kısa film ortaya çıktı. Cezaevi etkinlikleri kapsamında ''Anı Yaşamak'' adlı filmin galası yapıldı. Antalya L Tipi Cezaevinde gerçekleştirilen galaya sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Tamamı İstanbul Ümraniye T Tipi Cezaevinde çekilen filmin oyuncusu Ceren Soylu ve yapımcı Tümay Özokur da filmi mahkumlarla birlikte izledi. Gösterimden sonra bir konuşma yapan Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) Başkan Vekili Arif Bulut, sanatın insanlar üzerindeki pozitif etkisinden yola çıkarak, bu yıl festivali cezaevlerine de ulaştırdıklarını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKSAV olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vereceklerini ifade eden Bulut, cezaevlerinde etkinlik yapmaya devam edeceklerini söyledi.