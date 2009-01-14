Mahkûmlara görüntülü telefon müjdesi

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinin yüksek duvarlarını ‘kaldırıyor’. Görüntülü telefon uygulamasıyla artık mahkumlar, eş, çocuk ve anne - babalarının yüzünü, görüş gününü beklemeden görebilecek.



Türk Telekom'un geçen yıl başlattığı görüntülü telefon uygulaması, cezaevlerinde de kullanılacak.



Cezalarının dolmasını bekleyen, açık avluda volta atarak görüş gününü bekleyen mahkumlar, eş, çocuk ve uzaktaki anne-babalarının yüzünü, görüş günü gelmeden görebilecek. Adalet Bakanlığının sağlayacağı görüntülü telefon uygulaması, özellikle çocuklarını görmeye gidemeyen yaşlı anne - babalara, yurt dışındaki yakınlara ve ailelerinden farklı illerdeki cezaevlerinde yatanlara mutluluk yaşatacak.



Pilot uygulama Sincan’da



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Türk Telekom ile yaptıkları görüşme sonrası, cezaevlerinde görüntülü telefon kullanımı uygulamasına geçmeyi planladıklarını söyledi. Bu kapsamda, Sincan'daki Ankara Ceza İnfaz Kompleksi'nde 9 Ocak Cuma günü teknik tespit yapıldığını belirten Kalaman, görüntülü telefonların pilot uygulama olarak bu cezaevinde kullanılmaya başlayacağını bildirdi.



Kalaman, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması halinde, uygulamanın Türkiye genelindeki tüm cezaevlerinde başlatılacağını kaydetti.



Uygulamayla cezaevlerindeki mahkumların ve ailelerinin “mutlu olmasını” amaçladıklarını dile getiren Kalaman, evlerinde görüntülü telefon bulunan mahkum yakınlarının bu hizmetten yararlanabileceklerini belirtti.



Ziyaret günlerindeki yoğunluğun da azalacağını umduklarını ifade eden Kalaman, görüş için izin alamayan birinci derece akrabalar dışındaki mahkum yakınlarının kendilerine yoğun talepte bulunduklarını, uygulamanın hayata geçirilmesiyle bu taleplerde de azalma olacağını düşündüklerini ifade etti.

