Mahkûmlara e-posta hakkı getirildi: Ceza infaz kanununda değişiklik Resmi Gazete'de

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yer aldı. Yapılan değişikliğe göre, Hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1.5 saate çıkarılırken, e-posta imkanı da tanındı.