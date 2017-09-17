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Mahkumlar okulları onardı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işbirliğinde yürütülen projeyle mahkumlar, eğitim ve öğretim kurumlarının bakım ve onarımında görev alarak toplum yararına faydalı işlere imza atıyor

17 Eylül 2017 15:44

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın işbirliğinde yürütülen projeyle mahkumlar, eğitim ve öğretim kurumlarının bakım ve onarımında görev alarak toplum yararına faydalı işlere imza atıyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı (ESMEK) Eğitim Merkezi arasında Haziran 2017\'de imzalanan \'Sosyal ve Ekonomik Yönden Desteğe İhtiyaç Duyan Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü\' kapsamında mahkumlar, eğitim kurumlarının bakım ve onarımında görev yapıyor. \'Hükümlülerin Kamuya Yararlı İşlerde Çalıştırılmalarına İlişkin İşbirliği Protokolü\' çerçevesinde, ESMEK\'te boyacılık eğitimi gördükten sonra sertifika alan mahkumlar, Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü\'nün denetiminde, eğitim ve öğretim kurumları tadilattan geçirdi. Palandöken İlçesi\'ndeki Evliya Çelebi İlköğretim Okulu bu sayede baştan aşağı yenilendi. 20 derslik eğitim kurumunu boyayan hükümlüler, kendilerine bu imkânı sunan yetkililere teşekkür etti.
Mahkumlar, \"Çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü okullarda görev almak bizim için en mutluluk verici bir durum. Burada özveriyle büyük bir heyecanla çalışmaktayız. Bize bu imkânı sunan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizin tüm yetkililerine çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

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