Mahkûmlar, görme engelli çocuklar için kitap hazırlıyor

Kuzey İrlanda'daki Maghaberry cezaevinde bulunan mahkûmlar, Güneydoğu Afrika'daki görme engelli çocuklar için 60 tane Braille Alfabesi'yle basılmış kitap üretti.

Gönderilen kitaplar arasında Peter Pan, Orman Çocuğu ve Bambi gibi çocuk klasikleri yer alıyor. Kitapların yapımında çoğunlukla müebbet hapis cezasına çarptırılmış mahkûmlar çalışıyor.

Maghaberry Cezaevi'ndeki Braille basım atölyesi, Kuzey İrlanda'daki tek Brail üretim merkezi. Atölyede basılan kitaplar; Malavi, Tanzanya ve Kenya'daki okullara kilise vakıfları aracılıyla görme engelli çocukların okuması için bağışlandı.

"Mahkûmların rehabilitasyonu için güzel bir örnek"

Maghaberry Cezaevi Müdürü Ronnie Armour, "Bu yapılan çalışma mahkûmların rehabilitasyonu için güzel bir örnek oldu" dedi:

"Bu ülkeler dünyanın en yoksul ülkeleri arasında ve yoksulluk her gün hayatın bir parçası. Kitapları üreten mahkumların çabalarını bu kitapları okuyan çocuklar ve öğretmenlerinin takdir edeceğinden eminim."

Maghaberry'nin Braille eğitmeni Mark Mooney ise Braille alfabesiyle kitap üretme işi çok karmaşık olmasına rağmen mahkûmların özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Mooney , "Bu çalışma, mahkûmların topluma bir şeyler katabilmeleri için bir fırsat" dedi.

Braille Alfabesi nedir?

Dokunsal alfabe, 1821 yılında 3 yaşında kör olan Fransız Louis Braille tarafından keşfedilmişti. Her karakter 3 tanesi sağda, 3 tanesi solda olmak üzere toplam 6 noktadan oluşuyor. Harfleri ve noktalama işaretlerini temsil eden bu karakterleri, görme engelli kişi parmaklarının ucuyla dokunarak okuyor.