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Yaşam

Mahkûmlar Tekirdağ F Tipi'nde yangın çıkardı!

PKK'ya üye olmak ve molotof atmak suçlarından hükümlü 2 mahkûm, kaldıkları koğuşlarındaki yatakları ateşe verdi

19 Temmuz 2012 16:14

Tekirdağ Muratlı Karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde gece saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

DHA'dan Ruhan Yalçın'ın haberine göre, PKK'ya üye olmak ve molotof atmak suçlarından hükümlü 2 mahkûm, kaldıkları koğuşlarındaki yatakları ateşe verdi.

2 hükümlünün dumandan zehirlendiği yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonunda söndürülürken, dumandan etkilenen 2 mahkûm hastanede tedaviye alındı.

Çıkan yangına önce infaz koruma memurları müdahale ederken, diğer koğuşlarda kalan mahkûmlar ise kontrollü bir şekilde cezaevinde güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Yangın nedeniyle İl Jandarma Alay Komutanlığı’ndan cezaevine zıhlı araç ve çok sayıda asker sevk edilerek cezaevi girişine demir bariyerler yerleştirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcı Vekili Muammer Özcan’ın inceleme yaptığı cezaevinde koğuşta bulunan yatakları yandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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