

Hülya Karabğlı



T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Milletvekili seçilen kişi tutuksuz yargılansın derseniz, mahkumiyeti olmayan teröristler bile parlamentoya girebilir” diyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerini TBMM gündemine taşıdı. Masumiyet karinesini anımsattı.

Oran, Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde; Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde üzerine suç atılan kişinin suçluluğu kanıtlanana kadar suçsuz olduğu güvencesinin yer aldığını anımsattı.





Hüküm giyerlerse milletvekili olamazlar



Önergesi’nde “Tutuklu milletvekillerinin yargılamalarına tutuksuz devam edilmesi halinde haklarında suçun sabit olduğuna yönelik bir hüküm verilirse bu kişilerin milletvekili görevine devam edemeyeceği de açıktır. Yine yargı bağımsızlığı açısından kamu görevlilerinin mahkemeyi etkileyebilecek ifadelerde bulunmaması gerektiği de ortadadır” diyen Oran, Bozdağ'a şu soruları yöneltti:



Mahkumiyet kararı olmayan kaç terörist, hırsız, tecavüzcü var?

“- Yapmış olduğunuz açıklama ‘tutuklu milletvekillerinin tutuksuz yargılanmaması, yoksa çok kötü şeyler olabileceği’ yönünde yargıya yapılmış bir telkin olarak değerlendirilebilir mi?

- Haklarında hüküm olmayan insanların da suçlu olabileceğine yönelik yaptığınız açıklama çerçevesinde Türkiye’de hakkında mahkûmiyet kararı bulunmayan kaç terörist bulunmaktadır? Yine 2011 yılı itibariyle, haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayan, zanlı olarak da ifade edilemeyecek, kaç tane katil, hırsız, tecavüzcü vardır?

- AİHM nezdinde adil yargılanma hakkının ihlali bakımından en fazla ceza alan ülke konumuna gelmiş ülkemizde, insanların haklarında henüz mahkûmiyet kararı bulunmayan teröristler ve haklarında mahkûmiyet kararı bulunan teröristler olarak ikiye ayrılmasına kadar gidebilecek bu yorumunuz çerçevesinde, adil yargılanma hakkı açısından iktidarın sorumluluğunu yerine getirdiğini, düşünüyor musunuz?







