Mahkum ziyaretçisini öldürdü

T24-

Düsseldorf kentindeki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Adalet Bakanlığı'nın bir sözcüsü, cinayetin, cezaevinde uzun süre kalan ziyaretçiler için ayrılan bir bölümünde işlendiğini, cinayetten sonra söz konusu tutuklunun kendisini öldürmeye çalıştığını ve ağır yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.



Cezaevlerindeki bu tür bölümlerde, tutukluların ve ziyaretçilerin kontrol edildikten sonra yalnız kalabildiği, bu tutuklunun da 4 yıldır sevgilisiyle böyle bir bölümde bir araya geldiği kaydedildi.