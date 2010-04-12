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Yaşam

Mahkum ziyaretçisini öldürdü

Almanya'da bir mahkum kendisini ziyarete gelen sevgilisini öldürdü.

12 Nisan 2010 03:00

T24- Almanya'nın Remscheid kentindeki bir cezaevinde tutuklu bulunan 50 yaşındaki bir Alman, kendisini ziyarete gelen 46 yaşındaki Alman sevgilisini öldürdü. 
    

Düsseldorf kentindeki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Adalet Bakanlığı'nın bir sözcüsü, cinayetin, cezaevinde uzun süre kalan ziyaretçiler için ayrılan bir bölümünde işlendiğini, cinayetten sonra söz konusu tutuklunun kendisini öldürmeye çalıştığını ve ağır yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.


Cezaevlerindeki bu tür bölümlerde, tutukluların ve ziyaretçilerin kontrol edildikten sonra yalnız kalabildiği, bu tutuklunun da 4 yıldır sevgilisiyle böyle bir bölümde bir araya geldiği kaydedildi.

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