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Dünya

Mahkum “uyuşturucu öpücüğüyle” öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) –  ABD’de Oregon Eyalet Hapisanesi’nde hapis yatmakta olan bir mahkum sevgilisiyle öpüşürek uyuşturucu sokmaya çalışırken, uyuşturucu torbacıklarından iki tanesinin midesinde patlaması sonucu öldü

22 Kasım 2017 20:04

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) –  ABD’de Oregon Eyalet Hapisanesi’nde hapis yatmakta olan bir mahkum sevgilisiyle öpüşürek uyuşturucu sokmaya çalışırken, uyuşturucu torbacıklarından iki tanesinin midesinde patlaması sonucu öldü. 
Federal hapisanede cinayet suçundan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yatmakta olan Anthony Powell, kendisini hapiste ziyaret eden sevgilisi Melissa Ann Blair ile yedi küçük metamfetamin torbacığını hapisane içine sokma amacıyla öpüştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.
Savcı tarafından yapılan açıklamaya göre uyuşturucu torbalarından iki tanesi art arda midesinde patlayan Powell, amfetamin zehirlenmesinden öldü.
Sevgilisi Oregon’lu Blair de hapishaneye uyuşturucu sokmaya çalışmaktan iki yıl hapse mahkum edildi.
Mahkemenin verdiği karara göre 46 yaşındaki Blair üç yıl şartlı tahliyenin ardından uyuşturucu tedavisi ve ruh sağlığı programlarına katılmak zorunda.
ABD Bölge Hakimi Judge Marco Hernandez Blair’in eylemlerinin Powell tarafından planlandığını belirterek, \"Trajik ve üzücü bir durum fakat olanlardan Powell’ın kendisi de sorumlu\" dedi.
41 yaşındaki Powell mahkeme kayıtlarına göre kayınvalidesini bıçaklayarak öldürmekten dolayı ömür boyu hapse mahkum edilmişti. (Fotoğraflı)

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