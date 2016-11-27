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Yaşam

Mahkûm telefonla çektiği videoyu Adalet Bakanı'na yolladı, yönetimi şikayet etti: Burası Kürdistan gibi!

Mahkûm, bir gardiyana para karşılığı aldırdığı cep telefonuyla video çekti

27 Kasım 2016 13:23

Silivri’deki vukuatları üzerine Van F Tipi Cezaevi’ne nakledilen 58 yıla mahkûm çete lideri, bir gardiyana cep telefonu aldırıp görüntüleri Adalet Bakanı’na gönderip "Burayı PKK ele geçirmiş.  Adeta Kürdistan’ın bir şehri gibi, buradaki görevliler PKK’lılara göz yumuyorlar" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, İstanbul Silivri Cezaevi’nde cezasını çekerken bir gardiyanı koğuşuna kapatıp, hasmı olan bir tutuklunun koğuşunu kesici aletle basan 58 yıla mahkûm çete lideri Burak Döner, bu nedenle nakledildiği Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bir başka skandala imza attı.

Burak Döner, Van F Tipi Cezaevi’nde bir gardiyana para karşılığı aldırdığı cep telefonuyla video çekerek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a gönderdi. Burak Döner, videoda, cezaevi yönetimini de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şöyle şikâyet etti:

Sorumlulara ceza

“Burayı PKK ele geçirmiş! Adeta Kürdistan’ın bir şehri gibi, buradaki görevliler PKK’lılara göz yumuyorlar. Burayı Kürdistan Van eyaleti yapmışlar.”

Geçtiğimiz haziran ayında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Burak Döner’in videolu şikâyeti üzerine, cezaevi yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, olay sonrasında soruşturma açıldığını ve bütün sorumlular hakkında cezai işlem uygulandığını belirttiler. Bu arada cezaevi yönetiminin de, kurallara karşı geldiği için Burak Döner’e iki yıl ailesiyle görüşmeme cezası verdiği belirtildi.

İşte o tutanak

Burak Döner’in cezaevine telefon sokmasıyla ilgili cezaevi yönetimince tutanak da tutuldu. 24 Haziran 2016 tarihli tutanakta, Döner’in olay çıkarttığı, meyve bıçağı ile bir gardiyanı rehin alıp kendini kestiği, olay sırasında kameralar ters açıda kaldığı için kayıt yapılamadığı belirtildi.

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