'Mahkûm koğuşunda yer olmadığından' cinsiyet geçiş ameliyatı yapılmadı

Maltepe Cezaevi’nde hükümlü bulunan D.Ç’nin, cinsiyet geçiş ameliyatı ve lazer epilasyon için başvurduğu iki hastane, mahkûm koğuşu olmadığı gerekçesiyle D.Ç.'yi geri çevirdi. Dosya şimdi AİHM'de.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, 2008 yılında cinayetten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan D.Ç. (33), Maltepe Kapalı Cezaevi’ne konuldu. D.Ç., cinsiyet değiştirmek ve lazer epilasyon için geçen yıl cezaevi yönetimine başvuruda bulundu. Talebi üzerine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gönderilen D.Ç. için hazırlanan raporda, transseksüel özellikler taşıdığı ve cezaevi koşulları nedeniyle ruh sağlığının bozulabileceği belirtildi.

‘Ameliyat edilmeli’

Sonuç kısmında, D.Ç.’nin cinsiyet değişikliği ameliyatı ve lazer epilasyon tedavisinin yapılması gerektiği vurgulanan rapor üzerine, Türkiye’de sadece Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan cinsiyet değişikliği operasyonu için D.Ç. ve avukatları başvurdu. Ancak her iki hastane yönetimi de, mahkûm koğuşu olmadığı gerekçesiyle, ameliyatı yapamayacaklarını belirtti.

Konu şimdi AİHM’de

Hazırlanan raporlara rağmen ameliyat olamayan D.Ç., bunun üzerine avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Dosyayı inceleyen AİHM, Türkiye hakkında soruşturma başlattı. Türkiye soruşturma kapsamında AİHM’ye gönderdiği savunmada, iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesiyle, dosyayı esas yönünden eleştirdi. Türkiye’nin AİHM’deki yargılanması ise hâlâ devam ediyor.

Cezaevinde mağdur ediliyorum

Maltepe Kapalı Cezaevi’nde kalan D.Ç., Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden de bir mektupla yardım istedi. Mektubunda gerekli ihtiyaçlarını karşılayamadığı için zor şartlarda yaşadığını anlatan D.Ç., “Geçici de olsa mahkûm koğuşu ayarlanabilirdi. Mağdur ediliyorum. Sağlık kurulu raporumda ‘acil ameliyat olmalı, cezaevinde sağlıklı yaşantı süremez’ kararı var. Şimdi benim ruh sağlığım nasıl bozulmasın” diye isyan etti.