Mahkemeyi, yaşadığına ikna edemedi

Ohio'lu Donald Miller 1986 yılında eşini, iki çocuğunu ve yüklü miktardaki borcunu geride bırakıp kayıplara karışmıştı. 1994 yılında yetkili makamlar ölmüş olduğunu ilan etti. Fakat 2005 yılında tekrar ortaya çıkan Miller, ehliyet başvurusu yapınca kendisine ölmüş olduğu söylendi.

Hukuken ölü

Davaya bakan Ohio'daki mahkeme bu hafta açıkladığı hükmünde, Donald Miller'ın tekrar evine döndüğünü ve sağlığının yerinde olduğunu kabul etmekle birlikte, ölüm kararlarının aradan üç yıl geçtikten sonra geri alınamadığını açıkladı.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Yargıç Alan Davis, ''Tuhaf bir durumla karşı karşıya olduklarını'' söylüyor.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Donal Miller'ın yasal olarak yaşadığının ilan edilmesinin eyalet yasalarına göre imkansız olduğu belirtiliyor. Yargıç Davis hükmünü açıklarken, ''Bu durum karşısında ne yaparsınız bilmiyorum ama, yasalar kapsamında hala ölüsünüz.'' dedi.

Temyiz hakkı var

Şu an 61 yaşında olan Donald Miller, 1986'da işini kaybettikten sonra ailesini terkettiğini ve yeniden ortaya çıkana kadar iletişim kurmadığını söyledi.

1994'de ''dul'' kaldığına hükmedilmesinin ardından, eşi Robin Miller'a, Sosyal Sigorta'dan çocuklarının bakımı için dul maaşı bağlanmıştı. Donald Miller, yasal olarak halen ölmüş kabul edildiği için, Robin Miller'ın, aldığı yardımları Ohio eyaletine geri ödemesi istenmiyor. Robin Miller'ın avukatı, müvekkilinin mahkeme sonucundan memnun olduğunu ve eski kocasına karşı kötü bir duygu beslemediğini açıkladı.

Kaçtıktan sonra bir yerden diğerine yıllar boyu dolaştığını anlatan Donald Miller, ''öldüğüne'' hükmedileceğini aklının ucundan geçirmediğini söylüyor.

Medyada çıkan haberlere göre, Donald Miller'ın bir ay içerisinde temyize gitme hakkı var.

(BBC Türkçe)