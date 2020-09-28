Mahkemeye sevk edilen Merdan Yanardağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, düğününden sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman haberleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında Yüksel Kocaman'la ilgili haberleri gerekçe göstererek soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da ifadesi alınan Yanardağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. SEGBİS ile mahkemeye katılarak savunmasını yapan Yanardağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yanardağ hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.