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Mahkemeye sevk edilen 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi serbest bırakıldı

24 Ekim 2021 00:30

Dün polisin Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsünde gözaltına aldığı ve bugün mahkemeye sevk edilen 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te, rektörlük binası önüne çadır kurdukları için okula giren polisin darp ederek gözaltına aldığı öğrencilerin tamamı serbest kaldı. 

Gözaltına alınan 45 Boğaziçiliden 42'si gece saatlerinde serbest bırakılmış, üçü savcılığa sevk edilmişti. Savcı öğrencilerden birini 'adli kontrol', ikisini ise 'tutuklama' talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan öğrencilerin üçü de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeden çıkacak sonucu adliye önünde bekleyen Boğaziçililer, arkadaşlarını alkışlarla karşıladı. 

Boğaziçi ÜniversitesiBoğaziçililer
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