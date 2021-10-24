Mahkemeye sevk edilen 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te, rektörlük binası önüne çadır kurdukları için okula giren polisin darp ederek gözaltına aldığı öğrencilerin tamamı serbest kaldı.
Gözaltına alınan 45 Boğaziçiliden 42'si gece saatlerinde serbest bırakılmış, üçü savcılığa sevk edilmişti. Savcı öğrencilerden birini 'adli kontrol', ikisini ise 'tutuklama' talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Çağlayan Adliyesi'nde mahkemeye çıkarılan öğrencilerin üçü de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
Mahkemeden çıkacak sonucu adliye önünde bekleyen Boğaziçililer, arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.