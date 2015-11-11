Mahkemeye göre, polisin Gezi'de kullandığı göz yaşartıcı gaz 'hizmet aracı'ymış!

Gezi Parkı olayları sırasında gaz fişeği kapsülü ile ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı 101 bin liralık tazminat davası reddedildi. Mahkeme polisin kullandığı basınçlı su ve göz yaşartıcı gazı 'hizmet araçları' olarak tanımladı.

Cumhuriyet'ten Hilal Köse'nin haberine göre mahkeme heyeti, polislerin, yasadışı, izinsiz gösterilere müdahale ettiklerine, Aydoğan’ın gaz bombasıyla yaralandığının ispatlanamadığına hükmetti. Aydoğan’a, 2 bin 500 TL de mahkeme masrafı çıkarıldı. Karara itiraz edeceklerini söyleyen Aydoğan, “İlk müdahaleyi TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Özdemir Aktan yaptı. Ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne götürüldüm. Aktan’ı tanık gösterdik, mahkeme dinlemedi” dedi.

Aydoğan’ın sorumlular hakkında açtığı tazminat davası İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi’nde 8 Temmuz’da sonuçlandı. 4 ay sonra tebliğ edilen kararda, 11 Haziran günü Taksim’de yaşanan olayların yasadışı, izinsiz eylem ve gösteri mahiyetinde olduğu ifade edildi. Emniyet güçlerinin bu sebeple olaya müdahale ettikleri kaydedilerek, “Davacının, güvenlik güçlerince olayları bastırmak için kullanılan gaz fişeği nedeniyle sol ayak topuğundan vurulduğu iddia edilmişse de sunulan raporlardan ve sair belgelerden olayın bu sebebe binaen olduğu ortaya konulamadığından, idareyi kusurlu kılacak bir husustan söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Aydoğan, mahkemeye altı tane sağlık raporu sunduğunu, gaz fişeği yaralanması olduğunun raporlarda yer aldığını ifade ederek, tedavisinin bitmediğini söyledi.

Ayağını burktu demişlerdi

İstanbul Valiliği’nin, mahkemeye gönderdiği savunmada, “Raporda bahsedilen yara, ayağın burkulması, bir yere takılması, düşme gibi gün içerisinde karşılaşılan kazalarda dahi söz konusu olabilir” denilmişti. İçişleri Bakanlığı’nın yanıtında ise “Davacının yaralanmasına neyin ve kimin sebep olduğu bilinmiyor” denilmişti.