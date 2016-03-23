T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkemeye göre, Balyoz'dan tutuklananların ailelerinin hapishane ziyareti masrafları keyfiymiş!

"Kararlar korkunç ve 'insan kokusu' taşımıyor"

23 Mart 2016 11:49

Balyoz davasında haksız yere tutuklu kalan E.K ve C.K’nin açtığı “haksız tutuklama tazminatı” davasında mahkemeler tartışılacak kararlar verdi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklunun eşi ve çocuğunun cezaevi ziyaretleri için yaptıkları masrafların ödenmesini reddetti. Mahkeme kararlarında, bu harcamaların “yapılması gereken zorunlu harcamalar kapsamında olmayıp ihtiyari olduğu” belirtildi. Yargıtay’ın önceki içtihatlarına dayanılarak verilen kararlara tepki gösteren avukat İlter Aksoylu kararların “korkunç” olduğunu ve “insan kokusu taşımadığını” savundu.

Avukat İlter Aksoylu “Mahkemeye göre bu giderler zaruri değil ihtiyari imiş. Bir eşin kocasını, bir çocuğun babasını cezaevinde ziyaret etmesi gerekli değilmiş. Başka bir ifadeyle ziyaret etmeseymiş. Anayasa’nın 41. maddesi gereği aile Türk toplumunun temelidir. 18 yaşından küçük bir çocuğun babasını ziyaret etmesinin gerekli olmadığını bir mahkeme kararına nasıl yazabilir? Hiçbir norm olması dahi Türk toplumunun binlerce yıllık geleneğinde, toplumun çatısını ayakta tutan temel direk ailedir. Bir kadının ve aynı zamanda annenin, çocuğu ile birlikte tutuklu eşini ve aynı zamanda çocuğunun babasını ziyarete gitmesinin gerekli olmadığını söylemek ve bunu mahkeme kararına yazmak gerçekten çok üzücüdür. Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 31 Aralık 1976 tarih ve 1976/13138 K. sayılı kararında belirtildiği gibi ‘... Hakim insana, tabiata, gerçeğe, olanağa sırt çevirmeden ve katı kalpler içinde sıkışıp kalmadan uyuşmazlığa ‘insan kokusu’ taşıyan bir çözüm getirmek zorunluluğundadır.’ Karardaki kokunun ‘insan kokusu’ olmadığı açıktır.” dedi.

ETİKETLER

balyozbalyoz davasımahkemeaileziyarethapishane ziyaretiAnkara 2 Ağır Ceza Mahkemesi10 Ağır Ceza Mahkemesiilter ersoylukemal göktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24