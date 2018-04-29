Mahkemeye çıkarılan Portland saldırganı: 'Amerika'nın düşmanlarına ölüm'

ABD'nin Oregon Eyaleti'ndeki Portland şehrinde, ırkçı saldırısına engel olmaya çalışan iki Amerikalıyı bıçaklayarak öldüren Jeremy Joseph Christian, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Christian, duruşma sırasında "Siz buna terörizm diyorsunuz. Ben buna vatanseverlik diyorum" diye slogan attı.

Zanlının ayrıca "Amerika'nın düşmanlarına ölüm" diye bağırdığı duyuldu.

Cuma günü ABD'nin Oregon Eyaleti'ndeki Portland şehrinde bir trende, biri başörtülü iki Müslüman genç kız, sözlü saldırıya uğramış, genç kızları savunurken Taliesin Myrddin Namkai-Meche ve Ricky John Best öldürülmüştü. Saldırıda Micah David-Cole Fletcher da ağır yaralanmıştı.

Müslüman genç kızları koruyan üç Amerikalı ise, yaşadıkları yerde "kahraman" ilan edildi.

35 yaşındaki Jeremy Joseph Christian, cinayet, adam öldürmeye teşebbüs, tehdit etme ve silah bulundurma suçlarıyla yargılanıyor.

Suçlamalara itiraz etmeyen adam, 7 Haziran'da tekrar mahkemeye çıkacak.

Christian duruşmada "Özgürlüğümüzden nefret ediyorsanız bu ülkeyi terk edin - antifaya (faşizm karşıtlığının kısaltması) ölüm!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Portland Valisi ise, saldırının ardından önümüzdeki günlerde sağcı grupların yapacağı mitingi iptal etmeye çalışıyor.

Arkadaşıyla birlikte sözlü saldırıya uğrayan Müslüman gençlerden 16 yaşındaki Destinee Mangum, yerel KPTV kanalına yaptığı açıklamada "Hayatını benim için tehlikeye atan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Beni tanımıyorlardı bile. Ben ve arkadaşım ve dış görünüşümüz yüzünden hayatlarını kaybettiler" dedi.

Destinee Mangum saldırganın kendilerine ülkeyi terk edip Suudi Arabistan'a dönmelerini söylediğini anlattı.

Mangum ayrıca, "Bize birer hiç olduğumuzu ve kendimizi öldürmemiz gerektiğini söyleyip duruyordu" dedi.

Hayatını kaybeden iki Amerikalının aileleri için 600 bin dolar (yaklaşık 2,2 milyon Türk Lirası) toplandı.

23 yaşındaki Namkai-Meche, üniversiteden ekonomi alanında yeni mezun olmuştu. Dört çocuk babası 53 yaşındaki Ricky Best ise eski bir ordu mensubuydu.

Namkai-Meche'nin annesi Asha Deliverance, Facebook hesabından ABD Başkanı Trump'a harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Asha Deliverance, "Söylediklerin ve hareketlerinin Amerika'da ve dünyada bir anlamı var. Lütfen Amerikalılara birbirlerini korumaları için cesaret verin. Lütfen nefret söylemi ve nefret gruplarından doğrudan gelen şiddet eylemlerini kınayın" dedi.