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Mahkemeye 35 yıl önceki gazetelerle geleceğim

Selçuk Ural eski gelini Sibel Can'ın kendisini mahkemeye vereceğini canlı yayında öğrendi.

03 Aralık 2008 02:00

Selçuk Ural eski gelini Sibel Can'ın kendisini mahkemeye vereceğini canlı yayında öğrendi.

Kenan Erçetingöz'le Akşam Keyfi'ne konuk olan Selçuk Ural, 'Oğlum evliliğinde her türlü ihaneti gördü!' sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve Sibel Can'ın kendisine dava açmadığını söyledi. Sibel Can'ın canlı yayında dinletile telefon kaydındaki açıklamaları ise Ural'ın sözlerini yalanlar nitelikteydi.

'Dava açtım, bayramdan sonra gider belgesi kendisine. Aramızda hiç bir sorun yoktu durup dururken böyle konuştu. Bende çocuklarıma danıştım. Çocuklarla ortak karar alıp mahkemeye verdik. Önce Hakan'ın annesine sonra Aslı'ya söyledim. 35 yıl önceki gazeteleri çıkartacığım. Nasıl baba olduğu ortada. Mahkemeye 35 yıl önceki gazetelerle geleceğim. Hakan'ı nasıl kabul ettiğini herkes biliyor. Hakan ile evliliğimiz sırasında çok desteklerdi beni ve sanat yaşantımı. Hep alkışlardı. Bunun hesabını mahkeme verecek.'' dedi.

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