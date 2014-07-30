Mahkemeye 25 milyon Euro teklif etti

Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone'ın "rüşvet vermek" suçlamasıyla hakkında açılan davanın düşürülmesi için 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Eski BayernLB Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Gribkowky'ye rüşvet verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz Nisan ayında hakkında dava açılan Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'un avukatlarının, söz konusu teklifle ilgili dilekçeyi savcılığa ilettiği belirtildi.

Münih Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan 83 yaşındaki Ecclestone'un 25 milyon Euro ödeyerek hakkındaki suçlamalardan kurtulmayı amaçladığı belirtildi.

Gelecek hafta mahkemenin bu konuda karar vermesi beklenirken, teklifin 8 Ağustos'a kadar geçerli olduğu vurgulandı.

Ecclestone hakkındaki dava, 5 Ağustos'ta yapılacak duruşmayla devam edecek.

Ecclestone, Gribowski'ye Formula 1 hisselerinin satışı sırasında yaklaşık 44 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

İddianamede, Ecclestone'un kendi konumunu güçlendirmek için Formula 1'in hisselerinin istediği kişiye satılması için rüşvet verdiği belirtiliyor.

Toplam 26 duruşmanın planlandığı davada kararın Eylül ayında verilmesi bekleniyor. Davanın en önemli tanığı olan ve 2 yıl önce yargılandığı davada, Ecclestone'dan 44 milyon Euro aldığını kabul eden Gribkowky 8.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.