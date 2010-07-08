-MAHKEMENİN KARARI REFORMU ENGELLEMEZ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, ''Anayasa Mahkememizin kararı, özü itibariyle değerlendirildiğinde Anayasa değişikliklerinde öngörülen, amaçlanan reformu engelleyecek bir içerik taşımamaktadır'' dedi. İyimaya, AK Parti Genel Merkezi önünde Anayasa Mahkemesinin kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliği ile ilgili davayı bugün karara bağladığını anımsatan İyimaya, Anayasa Mahkemesinin kararı ayrıntılı olarak açıklanmadığı için kararla ilgili değerlendirmelerin sınırlı olacağını söyledi. İyimaya, Anayasanın, Anayasa Mahkemesine, Anayasa değişiklikleriyle ilgili esastan inceleme imkanı tanımadığını belirterek, Anayasa Mahkemesinin şekil bakımından denetim yapabileceğini ancak Anayasa Mahkemesinin bundan önceki bir kararında geliştirdiği usulü burada da uyguladığını dile getirdi. İyimaya, ''Anayasa Mahkememizin kararı, özü itibariyle değerlendirildiğinde Anayasa değişikliklerinde öngörülen, amaçlanan reformu engelleyecek bir içerik taşımamaktadır. Daha anlaşılır bir dille söylemek gerekirse, reform arabası motoru sağlam, benzini tam, tekerleklerinde hava boşalmaksızın yoluna devam etmektedir. Kaporta çizikleri vardır. Süreç onu tasfiye eder'' diye konuştu. Karardan memnun olup olmadığının sorulması üzerine İyimaya, ''Beni memnun etmesi meselesi değil. Reform ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Anayasa değişikliklerinin belli grupların ihtiyacını değil, toplumsal ihtiyacı karşılaması önemli. Anayasa Mahkemesinin kararı bu ihtiyaçları, bu ihtiyaç karşılamayı ortadan kaldırıcı bir sonuç doğurmamaktadır'' dedi. İyimaya, bir gazetecinin ''Karar AK Partinin sunduğu değişiklik paketinin özünü nasıl etkileyecek?'' sorusuna, ''Özünü etkilemez. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yapısal bir dönüşüme uğramıştır. Anayasa Mahkememiz yapısal bir dönüşüme uğramıştır. Dünya standartlarına yaklaşmıştır. Ülkemiz için hayırlı olsun'' yanıtını verdi. İyimaya, bir soru üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de değerlendirme yaptıklarını söyledi. Başbakanın düşüncelerinin sorulması üzerine İyimaya, ''Ben gözlem aktarıcı değilim. Sayın Başbakan gerekli gördüğü zaman, gerekli gördüğü şekilde sizlerle konuyu paylaşır, değerlendirirler'' dedi.