Mahkemenin İlker Başbuğ gerekçesi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutukluluğa itirazını reddetmesi üzerine talebi inceleyen bir üst mahkeme de ret kararı verdi. Kararın, tek paragraflık gerekçesinde, "Başbuğ'un atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu" belirtildi.

CNNTürk'ün haberine göre, Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un da aralarında bulunduğu bazı sanıkların tutukluluğa itirazlarını reddetti. Bunun üzerine Başbuğ’un avukatı bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 16 Ağustos 2012 tarihinde Başbuğ’un itirazını karara bağladı.

Bir paragraflık gerekçe

Mahkeme, Başbuğ'un tutukluluğa itirazını 8 satırdan oluşan bir paragraflık gerekçe ile reddetti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "İlker Başbuğ'un üzerine atılı olan suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, bu suçların CMK. 100/3 maddesinde sayılması sebebiyle tutuklama nedenlerinin bulunduğu kabul edildiğinden, suçların niteliği ve yüklenen suçlar için öngörülen ceza miktarlarına göre adli kontrol uygulamalarının sanık açısından yetersiz kalacağı…" kararını verdi.

3. Yargı Paketi uygulanmadı

5 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 3. Yargı paketi ile getirilen düzenlemeler arasında, 'tutukluluğa itirazlara ilişkin verilen kararlarda gerekçelerin ayrıntılı yazılması' yer aldı. Ancak yaklaşık 1.5 ay önce yürürlüğe giren bu değişikliği İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başbuğ kararında uygulamadığı görüldü.