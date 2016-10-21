Mahkemenin durdurduğu ‘Yeşil Yol’ planına bakanlıktan ikinci kez onay!

Karadeniz Bölgesi'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol projesini de kapsayan ve TEMA Vakfı tarafından açılan davada 'yürütmeyi durdurma' kararı verilen 1/100.000 ölçekli 'Çevre Düzeni Planı', Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenerek onaylandı.

Yeşil Yol projesinin önünü açan Çevre Düzeni Planı onayının yargı kararlarına aykırı olarak yapıldığını öne süren TEMA Vakfı, karara tepki gösterdi.

DHA'dan Muhammet Kaçar'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1/100.000 ölçekli 6 ilin Çevre Düzeni Planı'nı yeniden düzenleyerek onayladı.

Ağustos ayında yeniden onaylanan ve bu ay askıya çıkartılan Çevre Düzeni Planı'nda, Yeşil Yol'a da, yeniden yapılan düzenleme ile yer verildi.

TEMA: Plan mahkeme kararlarına aykırı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Yeşil Yol'un gerçekleştirilmesi ile Karadeniz'in dağları, ormanları, meraları, su varlıkları, florası ve faunasının geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Hukuki süreç başlattıkları Çevre Düzeni Planı'nın yargı kararlarına aykırı bir şekilde onaylandığını öne süren Ataç, şu ifadelere yer verdi:

"Yeşil Yol ile Samsun'dan Hopa'ya kadar Karadeniz yaylaları yüksek rakımdan, denize paralel bir şekilde birbirine bağlanacak. Bu güzergâhtan geçecek bir yol nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarını tahrip edecek. Yolun geçeceği Doğu Karadeniz dağları çok sayıda milli park, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanına ev sahipliği yapıyor. Bütün yaylaların kolaylıkla erişilebilir hale gelmesi yapılaşmanın çok hızlı artmasına ve düşük gelirli kitle turizmine yol açacak. Karadeniz'e ek gelir ve istihdam sağlanması önemlidir. Ancak bunu yaparken kendi menfaatimiz için bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden vazgeçmemek gerekir. Bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri ve bu değerlerin korunması gerekliliği dikkate alınarak tüm yatırım ve faaliyetler gerçekleştirilmelidir."

Ne olmuştu?

Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerindeki vadilerin doğal varlıklarının değerlendirildiği 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2011 yılının Ağustos ayında dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanmıştı.

TEMA Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma ile ilgili olarak, bir haftalık askı süresi içerisinde planın 36 maddesine itiraz etmişti. Ancak itirazlardan sonuç alamayan TEMA, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılının Aralık ayında Danıştay'da dava açmıştı.

Dava kapsamında 2013 yılının Kasım ayında, Danıştay üyeleri ile birlikte aralarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlilerinin de yer aldığı bilirkişi heyeti, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 36 noktada 3 gün süreyle incelemelerde bulunmuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bilirkişi raporunda bölgedeki önemli doğa koruma alanları, su havzaları ve tarım alanlarını korumadığına vurgu yapılan 6 ilin Çevre Düzeni Planı'nın yürütmesini durdurma kararı vermişti.